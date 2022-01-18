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الأنبار تعطل الدوام الرسمي في المدارس بسبب “الانجماد”

أعلنت الحكومة المحلية في الانبار، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال ليومين بسبب انخفاض درجات الحرارة لحد الانجماد في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار علي الدليمي، في بيان “تعلن محافظة الانبار الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية ولمختلف المراحل، ليومي الاربعاء والخميس، وعلى مديرية التربية في المحافظة متابعة تنفيذ هذا القرار”.

وبين ان القرار جاء “نظراً لاستمرار موجة البرد القارس، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة في عموم مناطق المحافظة، وحفاظًا على الطلبة من برودة الطقس”.

وفي أوقات سابقة اليوم الثلاثاء، أعلنت محافظات واسط، والديوانية، وبابل، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد وارتفاع إصابات فيروس كورونا.

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