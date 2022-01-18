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الإطار الشيعي يجتمع لمناقشة نتائج زيارة العامري لأربيل

أفاد مصدر في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، بأن الإطار سيعقد اجتماعا مساء يوم الثلاثاء لمناقشة المباحثات التي أجراها رئيس تحالف الفتح في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “قيادة الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعا مساء اليوم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ببغداد”.

وأضاف أن “الاجتماع سيناقش نتائج زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى اربيل ولقائه بالمسؤولين الكورد، إضافة إلى نتائج لقاء قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني مع قادة الإطار ومع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وأشار المصدر إلى أن “الاجتماع سيناقش أيضا تداعيات الجلسة الاولى لمجلس النواب ومجريات الاوضاع السياسية بصورة عامة”.

وكان العامري قد زار أربيل أمس الاثنين وأجرى مباحثات مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

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