الاتحاد الوطني في كركوك يطالب بتجهيز سكان المتنازع عليها بالنفط الابيض

طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، يوم الثلاثاء، بتجهيز سكان المناطق المتنازع عليها في المحافظة بمادة “النفط الابيض”.

وقالت النائبة عن الاتحاد ديلان غفور، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، “نطالب بانصاف كركوك وضمان حصتها من المشتقات النفطية”، وذلك عقب قرار اعفاء مدير المنتجات النفطية من منصبه.

وأضافت غفور: يجب انصاف العوائل التي تسكن اقضية ونواحي تابعة لكركوك ضمن المادة 140 والتي تسمى بالمناطق المتنازع عليها، مشددة ضرورة تجهيزها بمادة النفط الابيض عبر الوكلاء.

وقررت وزارة النفط الاتحادية، امس الاثنين، إعفاء مدير فرع توزيع كركوك من منصبه، وكلفت مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية بإدارة فرع المحافظة.

وذكرت الوزارة في كتاب رسمي : إشارة لما طرحه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية خلال اجتماع هيئة الرأي (الجلسة الأولى لعام 2022) بخصوص اخفاقات مدير فرع توزيع كركوك والتسبب في تفاوت اسعار بيع المنتجات والأزمات المتتالية وبناء على اطلاع هيئة الرأي بما ورد أنفا وموافقة الوزير تقرر نقل محمد فائق عارف، مدير فرع توزيع كركوك الى مقر الشركة أعلاه/ الهيئة الفنية، وتكليف حسين طالب عبود، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، بإدارة فرع توزيع كركوك لمدة شهر مع تواجده في الموقع لمعالجة الاخفاقات وتقديم المقترحات والحلول، وفق ماجاء في كتاب الوزارة.

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