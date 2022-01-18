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العراق يعلن تفويج مايقارب 79 الف معتمر الى الديار المقدسة

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، يوم الثلاثاء، تفويجها مايقارب 79 الف معتمر الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها “فوجت مايقارب 79 الف معتمر جوا عن طريق المطارات العراقية بواسطة طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل الاخرى”.

وأكدت الهيئة “استعدادها لنقل الاعداد الكثيرة من المعتمرين الراغبين بالذهاب خلال فترة الذروة لاشهر (رجب، شعبان، رمضان)”.

كما دعت الهيئة المواطنين للتسجيل لدى الشركات المعتمدة من قبلها التي تقدم جميع الخدمات اللازمة لراحتهم وسلامتهم.

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