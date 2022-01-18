المجاهد محارب من الشاذين والاراذل،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اثر ان نولد في أمة العربان البائسة، الأمر ليس في أيادينا، الانتساب هو نسب اصل ولم نكن طارئين بل نحن من أصل العرب الشرفاء وسنامها، لكن أبتلي العرب عبر تاريخهم القديم والحديث بسيطرة العملاء والخونة على مقاليد السلطة، العملاء يورثون عمالتهم إلى الأبناء والأحفاد، رغم مجيء المصلح للبشرية قاطبة الرسول محمد ص وجاء بشريعة متكاملة من الله عز وجل، لكن كثرة الخونة والعملاء لدى العرب جعلتهم يتآمرون على رسول الله محمد ص ودبروا محاولة اغتيال فاشلة ذكرتها كتب التاريخ في تبوك فضحهم جبرائيل ع، ورحم الله عالم اللاهوت الدنماركي المسيحي بدرسين ألف كتاب علي ومعاوية، وضع شجرتين على غلاف كتابه، شجرة جرداء كتب عليها معاوية، وشجرة خضراء،كتب عليها علي بن أبي طالب، ذكر بكتابه ان الدين الذي جاء به محمد من ربه يحتوي على نصوص تصلح تكون قوانين في دساتير البشرية لأنها تخدم الناس، وقال إن الدين الذي نزل على محمد و قاتل على تأويله ابن عمه علي بن أبي طالب قبلته قريش لتحكم الآخرين ورفضت التمسك بقيمة وتمسكت بجاهليتها.

العرب عبر تاريخهم محكومين وليسوا حاكمين، حكمنا الفرس والترك والعبيد والإنجليز والإسبان والفرنسيين والطليان، إلا نهاية الحرب العالمية الأولى أيضا العرب السنة خانوا دولتهم العثمانية وتعاونوا مع الانكليز والفرنسيين لقتل الجنود الأتراك والنتيجة خدعوهم المستعمرين وتم تقسيم المنطقة إلى دول نصبوا عليها عملائهم.

وعبر تاريخ العرب القديم والحديث كان هناك ناس شرفاء يقفون ضد الظلم والانحراف ورغم قمعهم لكنهم بقوا بالذاكرة، ونفس هؤلاء الابطال بقي أبنائهم واحفادهم من جيل إلى جيل يرفضون الظلم والانحراف رغم قمعهم، ونحمد الله عز وجل أن كل المقاومين والشرفاء بما بقي بالساحة العربية هم احفاد للرجال الأوائل الابطال، انا واثق أنني حفيد لرجال قاوموا الظلم بل واقام اجدادي رحمهم الله إمارة حكمت في بابل والكوفة اكثر من ثلاثة قرون من الزمان، عندما تم تأسيس الجامعة العربية كان الصراع على زعامة الجامعة العربية بين الأنظمة القومية التي صنعها العسكر عندما عملوا انقلابات ضد العوائل الحاكمة التي نصبها المحتل وما بين أنظمة الرجعية العربية المتمثلة في دول البداوة الخليجية الوهابية، السعودية أنفقت المليارات لضرب مرتكزات القوة للأنظمة الجمهورية القومية العربية خدمة للمستعمر ولبني صه…يون.

بعد سقوط الأنظمة القومية العربية سيطرة دول الرجعية العربية على القرار العربي بالجامعة العربية، المال الخليجي اشترى ذمم وشرف مئات الكتاب العرب من التيارات الشيوعية واليسارية لتلميع الوجه الكالح الأنظمة الرجعية العربية ناشرة الإرهاب الوهابي والكراهية، الصحف الخليجية ووسائل الإعلام الفضائي والمرئي والمقروء مخصص لمهاجمة القوى الوطنية المناضلة العربية والإسلامية بسبب عدم قبولهم في التطبيع وبيع قضية العرب والمسلمين الأولى.

المال الخليجي يدفع إلى الفئات السياسية بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وفي كل مكان لمهاجمة القوى الوطنية ، هناك حرب وهابية مدعومة دوليا في ثلاث محاور مهمة بالمنطقة.

في الوضع العراقي كل الأعمال الإرهابية منذ سقوط صنم صدام الجرذ الهالك وليومنا تستهدف المكون الشيعي بشكل خاص، المفكر والفيلسوف الجنرال الصيني سون مؤلف كتاب فن الحرب، يقول إذا كان لديك عدوين حاول أن تكسب عدو معك ضد العدو الآخر وبعد الخلاص منه يسهل عليك محاربته والقضاء عليه، اليمن حكمها الشيعة الزيدية تسعمائة عام وسقط نظام الإمامة الزيدي عام ١٩٦٣ بسبب خلاف مابين الأمير البدر مع والده الإمام أحمد، العرب دعموا البدر ضد والده والنتيجة السلال عمل انقلاب أسقط البدر واسقط نظام الإمامة الزيدي بخطة ماكرة، ولازال اهل اليمن يدفعون ثمن باهض بسبب حماقة الأمير الزيدي البدر، بالوضع العراقي دول البداوة وفلول البعث والقوى العظمى يخططون لعمل الفتن ضمن المكون الشيعي نفسه بعد أن ايقنوا استحالة ابعاد الشيعة بشكل مباشر وإنما من خلال دعم طرف شيعي ضد طرف اخر، الإعلام الخليجي يصور أحداث العراق الحالية وفوز تيار السيد الصدر ووجود صراع مابين الصدر ونوري المالكي ان الصدر قد اصطف مع القوى القومية، ولا اعرف من هي القوى القومية هل فلول البعث وهابي الذي اغتالوا الشهيد الصدر الثاني وولديه وهم والد سيد مقتدى وشقيقيه، الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر وولديه، أم قتل الشهيد محمد باقر الصدر عم سيد مقتدى الصدر، مارايناه ليس تنحية الخلافات البينية الطائفية منها والمناطقية وإنما الدول الكبرى ومن خلال دول البداوة تم جمع القوائم السنية ضمن كتلة واحدة لإبقاء المحاصصة، الطرف الكوردي فهم اللعبة ودخل في قائمة واحدة، حكومة الأغلبية هي ابعاد واقصاء القوى الشيعية الحشدية بشكل خاص والشيء الغريب، كاتبة طائفية بحرينية كانت تكتب في صحيفة الوسط رئيس تحرير الصحيفة الصديق هاني الريس قال لي أن هذه الصحفية كانت ترفع شعارات اليسارية والعدالة عندما حدثت ثورة شعب البحرين هذه الكاتبة كشفت عن حقدها الطائفي، تصف القوى الحشدية في مواجهة إيران وعملائها، حسب قولها، نفس هذه الكاتبة اسائت إلى سيد مقتدى الصدر بعشرات المقالات كانت ايضا تسميه عميل ايران، واغرب نكتة هذه السيئة تصف الشرفاء،في العملاء ونصف أراضي البحرين قوات أمريكية فمن هو العميل، هذه الرخيصة مثل العاهرة التي تتكلم عن الشرف تقول نتائج الانتخابات التي جعلت ….. ينحصر عددهم في سبعة مقاعد، مقابل 200 مقعد لمحور القومية العربية العراقية.

شر البلية ما يضحك، في انتخابات عام ٢٠١٠ ايضا اعلام العربان راهن على جناح شيعي لإعادة قائمة فلول البعث وايضا قالوا إن فلان فئة قومين عرب، بعد عدة أيام جاءهم خبر تعاون كتلتي الشيعة بدأ صراخهم هذه طائفية …..الخ من الهراء.

ً العراق يعاني من صراع قومي مذهبي منذ يوم ولادته ولولا هذا الصراع الحقيقي الموجود لما تدخل هؤلاء الأعراب بالشأن العراقي، لم تدخل كتل الأكراد وكتل فلول البعث وهابي والشيعة ضمن تكتل انتخابي واحد أسوة في التحالفات الانتخابية بكل دول العالم، بل دخلت كل الكتل ضمن مناطقها القومية والمذهبية، لم يفوز الشيعة في اي مقعد في تكريت والرمادي وفي أربيل والسليمانية وكذلك لم يفوز الأكراد في الرمادي وتكريت وربما فاز الأكراد بمناطق الشيعة لنواب أكراد فيليون.

هذه المرتزقة تقول عن أحداث اليمن تقول تتوحد الجبهة اليمنية العربية القومية شمالاً وجنوباً وتنحي جانباً خلافاتها البينية لمواجهة محور العمالة الإير….انية، وهذا ما لم يحدث طوال السنوات الأخيرة، ما يحدث في اليمن القوات المحتلة احتلت محافظات الجنوب السنية ولم تستطيع تحتل محافظات اليمن الشمالي الشيعية الزيدية، قوات العمالقة جنوبية معظمهم من تنظيم القاعدة زجوهم في معارك شبوة وتم تدميرهم فعن أي قومية عربية تتحدث هذه الصعلوكة.

في لبنان كل المحاولات ضد المقاومة وسلاحها مصيرها الفشل، تقول هذه الصعلوكة أن حلفاء المقاومة من التيار العوني ابتعدوا عن المقاومة وسلاحها خطوة للوراء وفتح الحوار مع الخليجيين بتهدئة الأجواء، ومنح الفرصة للبنان أن يلتقط أنفاسه، ومنح فرصة للوسطاء أن يعملوا على توحيد الجبهة الداخلية وعودة العلاقات العربية اللبنانية إلى سابق عهدها.

أقول إن الموقف الشعبي اللبناني المتماسك وموقف الرئيس عون وتياره افشل كل مخططات الاعداء، الحقيقة أن من يدير الصراع في لبنان والمنطقة هم بني صه…يون بأدوات بدوية وهابية خليجية، لبنان يحكمه دستور، راهنت دول الخليج على الزعيم الدورزي وليد جنبلاط، لكن وليد ليس بالغبي، يعرف كيف تم ابادة الدروز في إدلب والسويداء، وكيف تم إجبار ثلاثين قرية دورزية في إدلب من قبل المجرم الجولاني على تغير دينهم ومعتقداتهم بالقوة، لذلك قبل فترة وليد جنبلاط وقف ضد مشروع السعودية في استهداف سلاح المقاومة، ولولا هذا السلاح لما استطاع لبنان أن يفرض سيادته على حقول الغاز في مياهه الإقليمية، وهاجمته صحف السعودية بسبب موقفه، لبنان تعدد الطوائف، وإذا تم استهداف المقاومة اكيد يتم ابادة المسيح وأولهم سمير جعجع وابادة الدروز لذلك كل مراهنات الوهابية في إسقاط المقاومة والسيطرة على لبنان يكون مصيرها الفشل.

في الختام أنصح أبناء قومنا من ساسة المكون الشيعي العراقي أيها الإطاريون والصدريين نحن في عين الآخر مجوس روافض كفار دمائنا وأعراضنا وأموالنا حلال عندهم، لا فرق بين شيعي بالإطار أو بالتيار، ثقوا بالله النظرة واحدة لكم جميعا، لذلك مخططات الأعداء نجحت في تفتيت ساسة المكون الشيعي العراقي لكي يقضوا علينا لايلدغ مؤمن من جحر مرتين، وللأسف نحن نلدغ صباح مساء، لدغات لاتعد ولاتحصى، لا تعميكم الطمع وبريق الكرسي والسلطة، عندما نتعاون جميعا تحقق كل المكاسب والرغبات وتصلون للمناصب وتخدمون أبناء قومكم وتفشل وتفشلون مخططات الأعداء.

رحم الله المرحوم احيقار، الحكيم الآرامي الشهير أبن جنوب العراق الاصيل، في وصية له لولده نــادان، يابني إن الأحمق يتعثر ويسقط ولا يقوم، امــا الحكيم فلا يهتز لأن الرب معه، صدق إحقار الآرامي وكذبت فيالق العربان الإعلامية من المرتزقة والصعاليك بكلا الجنسين، أصبح التطاول على الأحرار أمر طبيعي في ظل سيطرة دول الرجعية العربية وسيطرة المال الوهابي الخليج، لكن بالتأكيد بالأخير ينتصر الشرفاء ويسقط القتلة والمجرمين ويذهبون إلى مزبلة التاريخ.









نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

18/1/2022

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