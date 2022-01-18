بأن يهتموا بشكل اكبر بالبنية التحتية لكي لا تتكرر مشاهد الفيضانات

سيادة المطران عطا الله حنا : ” نطالب اولئك الذين يقومون بالمشاريع الاسكانية وغيرها بأن يهتموا بشكل اكبر بالبنية التحتية لكي لا تتكرر مشاهد الفيضانات ”



القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا شهدنا خلال الساعات الماضية مشاهد مروعة ومؤسفة للفيضانات في اكثر من محافظة ومدينة وقرية ، حيث ان هنالك عددا من المواطنين مروا بظروف في غاية الصعوبة والخطورة في ظل هذه الفيضانات التي ملأت الشوارع والحارات والاحياء .

نعتقد بـأن مشاهد الفيضانات انما تدل على حقيقة مؤلمة ومؤسفة وهي عدم وجود البنية التحتية المطلوبة لكي لا نشهد مثل هذه الفيضانات .

نتمنى من كل اولئك الذين يقومون بمشاريع اسكانية او ابنية وغيرها من المرافق بان يأخذوا بعين الاعتبار مسألة البنية التحتية وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة لكي لا تتكرر مشاهد الفيضانات المؤسفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر .

ان هطول الامطار في فصل الشتاء بركة تحتاجها الارض ويحتاجها الانسان وعدم وجود البنية التحتية المطلوبة يجعل من هذه الامطار مصيبة وكارثة على الكثيرين ممن يقطنون في ابنية وحارات تفتقد الى البنية التحتية المطلوبة التي تمنع مثل هذه الفيضانات والتراكمات الكبيرة للمياه في الشوارع والساحات .

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