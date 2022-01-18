الياسري: ايران تحاول التهدئة بالعراق لمنع تاثير الازمات على مباحثات فيينا

قال رئيس المركز العربي – الاسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري، اليوم الاثنين، إن ايران تحاول التهدئة بالعراق لمنع تاثير الازمات على مباحثات فيينا، فيما اعتبر أن طرح السيد مقتدى الصدر لمشروع الاغلبية هو لازاحة المالكي عن المشهد السياسي.

وأوضح الياسري في تصريح ، إن “المصالح الايرانية تتمثل بوحدة الصف السياسي الشيعي، ولذلك فأن ايران تحاول التهدئة بالعراق لمنع تاثير الازمات على مباحثات فيينا”.

وأضاف أن “الخلاف الشيعي هو على احتكار التمثيل في الحكومات والسيد الصدر طرح الاغلبية لازاحة المالكي عن المشهد السياسي”.

و أشار الياسري إلى أن “الصدر متمسك بالاغلبية لتحقيق التمثيل الشيعي في الحكومة”، لافتا إلى أن “هناك احزاب تتبنى خطاب التقارب للبحث عن المناصب والمكاسب”.

ولفت إلى أن “التيار الصدري يسعى للاستقرار الشيعي لينعكس على الدولة”.

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