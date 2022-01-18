بابل.. 0% نسبة تسويق محصول الذرة الصفراء

اكدت مديرية زراعة بابل، امس الاثنين، أن نسبة تسويق محصول الذرة الصفراء هذا الموسم بلغت 0%. وقال مدير قسم المحاصيل النباتية في زراعة بابل عامر السلطاني، لـ(المدى)،

إن “جميع الفلاحين في بابل رفضوا تسويق محصول الذرة هذا العام الى الشركات الحكومية بسبب تخفيض سعر الطن الى 250 ألف دينار وهو مبلغ قليل جدا قياسا بالنفقات المالية التي يحتاجها المحصول اثناء الزراعة”.

واشار السلطاني، إلى أن “جميع المزارعين اضطروا إلى بيع محصول الذرة لعدد من التجار لغرض استخدامه في اعلاف الحيوانات وبأسعار تصل إلى 350 ألف دينار للطن وهو مبلغ أفضل مما تقدمه الحكومة”. وأضاف السلطاني، أن “زراعة الذرة في بابل تفتقر إلى الدعم الحكومي مع ان المحافظة تتصدر العراق بزراعة هذا المحصول لكنها تراجعت مؤخرا بسبب الاهمال”. وأوضح أن “المساحة المزروعة هذا العام بمحصول الذرة الصفراء بلغت 50 ألف دونم ما بين الذرة العلفية والزيتية”.

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