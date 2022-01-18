باستثناء الخدمية.. تعطيل كامل للدوام الرسمي في نينوى ليوم واحد

أعلنت محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في دوائر الدولة كافة باستثناء الخدمية منها بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري، في بيان انه تقرر “تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في الدوائر باستثناء الخدمية منها وذلك لمقتضيات المصلحة العامة”.

وكانت الحكومات المحلية لمحافظات: الانبار، وواسط، والديوانية، وبابل، وكركوك، قد أعلنت في أوقات سابقة اليوم، وردت لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بعضها ليوم غد الأربعاء والبعض الآخر ليوميّ غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد وارتفاع إصابات فيروس كورونا.

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