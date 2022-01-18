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بالفيديو.. روبيرتا ميتسولا ثالث سيدة ترأس البرلمان الأوروبي.. ماذا تعرف عنها؟

انتخب البرلمان الأوروبى، اليوم الثلاثاء، المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا، رئيسة له بالأغلبية المطلقة، خلفا لديفيد ساسولى.

  وانتخبت ميتسولا بالأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى من الاقتراع، رغم كونها أبدت عدم تأييد لمسألة الإجهاض فى موقف أثار انتقادات عديدة.

تقرير مصور لقناة “الغد”، أشار إلى أن ميتسولا هي ثالث امرأة تترأس البرلمان الأوروبي بعد الفرنسيتين سيمون فيل (1979-1982) ونيكول فونتين (1999-2002).

وتخلف ميتسولا الديمقراطي الاجتماعي الإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي الأسبوع الماضي في المستشفى والذي كان سينتهي عهده على رأس البرلمان هذا الأسبوع.

وانتخب البرلمان الأوروبي النائبة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة له، ويأتي ذلك ضمن اتفاق مسبق يعود إلى أكثر من عامين ونصف، اتفقت فيه الكتل البرلمانية الأوروبية على تقاسم السلطة. 

وحصلت ميتسولا على 458 صوتاً من إجمالي 616، لتصبح أصغر شخص وثالث سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ برلمان التكتل الأوروبي، ولاعلاقة بين التصويت وبين وفاة ساسولي، وإنما يرتبط الأمر باتفاق لتقاسم السلطة كان تم التوصل إليه قبل عامين ونصف.  

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