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برد السليمانية يبطش باعداد كبيرة من الماعز والماشية

أعلنت ادارة إحدى النواحي في السليمانية، اليوم الثلاثاء، نفوق أعداد كبيرة من الماشية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها في المحافظة.

وقالت إدارة ناحية هلشو التابعة لقضاء بشدر بالسليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن “450 رأساً من الماعز والخراف نفقت الليلة الماضية في مرتفعات منطقة هلشو بالقرب من معبر كيلي الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران”.

واضاف البيان، أن “مهربين كانوا يحاولون ادخال هذه المواشي الى اقليم كوردستان بشكل غير قانوني”، مشيراً إلى “نجاة 31 رأساً من الموت”.

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