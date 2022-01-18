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بلغت 17- .. مدينة بإقليم كوردستان تسجل أدنى درجة حرارة على مستوى العراق

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية سجل أدنى معدل في درجات الحرارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “عموم مناطق اقليم كوردستان شهدت موجات صقيع باردة، حيث سجلت ادنى درجة حرارة في الاقليم، بقضاء بنجوين وبلغت 17- درجة مئوية، فيما تلتها منطقة حاجي عمران 14- درجة مئوية، وناحية بازيان في السليمانية 14- درجة مئوية، بينما سجلت ماوت وشوما وسميلان 9- مئوية”، وفقا المديرية الهيئة.

واضاف البيان، “كما سجلت كل من مدينة سيدكانى، وميركاسور 8-، بينما بلغت درجة الحرارة بمركز مدينة السليمانية 7- درجة مئوية”.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.

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