تحية لفضائية كوردستان في عيدها الثالث والعشرين

بمناسبة الذكرى ٢٣ لتأسيس فضائية كوردستان، نتقدم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات لمدير و جميع كوادر و موظفي القناة متمنين لهم دوام الإبداع والتألق.

تعد تأسيس هذه القناة الكوردية الموقرة انعطافة كبيرة في مسيرة الإعلام الكوردي، كما نالت هذه الوسيلة الأعلامية القومية الرصينة ثقة المشاهد الكوردي في نقل المعلومة الحقيقية، فضلا على دورها المتميز في نشر و تعزيز الوعي القومي بين جماهير كَوردستان.

مرة اخرى نتقدم بأحر التهاني و أزكى التبريكات لكل من ساهم في تأسيس وانجاح هذا المشروع الإعلامي الكبير.

أسرة تحرير جريدة التآخي

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