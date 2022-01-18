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تشومسكي والقضية الكردية

تشومسكي والقضية الكردية
مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية
بطاقة شخصية ، مَنْ هو تشومسكي ؛ إسمه [ أفرام نعوم تشومسكي ] مفكِّر وفيلسوف وكاتب وسياسي وعالم نفس ومؤلف وأستاذ لسانيات أمريكي شهير ، ولد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية عام [ 1928 ] .
نعوم تشومسكي ، هو بالحقيقة عالم موسوعي ومن أبرز المثقفين في العالم ، وهو كاتب ومؤلف غزير الإنتاج إذ ألَّف أكثر من مائة كتاب في الفن ومختلف العلوم الإنسانية ، هذا بالإضافة الى المقالات والأبحاث الكثيرة التي نشرها خلال مسيرة حياته .
يميل نعوم تشومسكي الى الفكر اليساري ويُعتبر المُنظِّر الرئيسي للإتجاه اليساري في السياسة الأمريكية رغم آنتقاده الماركسية فكراً وسياسة . معروف إن تشومسكي له إنتقادات لاذعة وحادة للسياسة الخارجية الأمريكية والليبرالية أيضاً ، وهو يصف الليبرالية بالمتوحِّشة ! .
كما يمتاز تشومسكي بالجرأة الفائقة في طرح أفكاره ، وفي الدفاع عن القضايا المشروعة والمظلومة في مختلف أنحاء العالم ، منها القضية الكردية التي آنتقد لأجلها الدول الجارة لكردستان ، بخاصة تركيا .
من مؤلفات تشومسكي ؛
1-/ كتاب [ سلطة أمريكا والبيروقراطيين الجدد ] .
2-/ كتاب [ الدولة المارقة ] .
3-/ كتاب [ ماذا يريد العم سام ؟ ] .
4-/ كتاب [ أشياء لن تسمع بها أبداً ] .
5-/ كتاب [ آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل ] .
6-/ كتاب [ الحادي عشر من سبتمبر ] .
7-/ كتاب [ النظام العالمي القديم والجديد ] .
8-/ كتاب [ العالم الى أين ؟ ] .
9-/ كتاب [ سياسة التدخل الأمريكي ] .
تشومسكي والقضية الكردية ؛ يمتاز نعوم تشومسكي عن غيره من المفكِّرين والسياسيين في الغرب تماماً ، أمثال هنري كيسنجر السياسي الأمريكي الشهير ، وبرنارد لويس [ 1916 – 2018 ] المفكِّر والباحث والمؤرخ والمستشرق المُتخصِّص في الدراسات الشرقية الشهير ، ووصفه البعض بالخبير الإستراتيجي ! .
فتشومسكي بعكس المذكورين يتعاطف مع القضية الكردية ويُدافع عنها ولا يخشى في ذلك لومة لائم أو مصلحة ذاتية ما ، فهو – كما يبدو بوضوح – يضع العدالة والحقيقة فوق الإعتبارات الأخرى .
محاكمة تركيا لتشومسكي لدفاعه عن الكرد ؛
تعرَّض نعوم تشومسكي في العشرين من شهر شباط لعام [ 2002 ] لمحاكمة في إسطنبول التركية بسبب دفاعه عن الشعب الكردي ومظلوميته التاريخية في كردستان تركيا من قِبَلِ تركيا . وقد [ مَثَّل الكاتب الأمريكي الكبير نعوم تشومسكي يوم 12 شباط الجاري أمام محكمة أمن الدولة التركية في إسطنبول بسبب كتاباته عن الكرد في تركيا ، وآعتبرتها السلطات التركية نشر دعاية تُهدِّدُ وحدة تركيا .
كما سيُحاكم معه الناشر التركي ,, فتيح تاس ,, لنشره كتاب تشومسكي الذي عنوانه ( سياسة التدخل الأمريكي ) ، والذي فضح فيه الدور الأمريكي في الأزمات والصراعات التي تشهدها عدة أنحاء من العالم ، وخصَّص الكاتب فصلاً في كتابه لأوضاع الكرد في تركيا ، وآتهم الحكومة لتركية بقمع الكرد بمساعدة من الولايات المتحدة . ] يُنظر موقع ( قاسيون ) تأريخ 20 شباط لعام 2002 .
كما [ أصدر تشومسكي فور وصوله الى إسطنبول بياناً وصف فيه محاكمته بأنها إنتهاكٌ خطيرٌ لحقوق الإنسان والحقوق المدنية ، وأعرب عن ثقته بأن السلطات القضائية التركية ستُسقطُ جميع التهم الموجهة اليه ، لأنه آستند في معلوماته على تقارير ووثائق صادرة عن الحكومة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان . ] يُنظر الموقع السابق والتأريخ المذكور .
في لقاءه مع صحيفة [ توداي زمان ] التركية في العشرين من شهر آذار لعام [ 2013 ] سأل الصحفي تشومسكي هل يعتقد ؛ أن الولايات المتحدة يُمكن أن تدعم دولة كردية في المنظور القريب ..؟
فرد تشومسكي : [ يعتمد ذلك على تقييم مدى تأثير ذلك في المصالح الإقتصادية والإستراتيجية الأمريكية ، بَيْدَ أن ذلك يُعَدُّ آحتمالاً بعيداً ] ! ، يُنظر موقع [ الإمارات اليوم ] تأريخ 20 / 03 / 2013 . كما سأله الصحفي ؛ كيف تصف السياسات الأمريكية بشأن المسألة الكردية في تركيا ..؟
تشومسكي : [ خلال التسعينات من القرن الماضي ، عندما بلغت الهجمات على الكرد ذروتها في تركيا ، كان 80% من الأسلحة التي آستخدمتها تركيا من الولايات المتحدة . ] ، يُنظر الموقع والتأريخ المذكور .
وصف تشومسكي لأردوغان ؛ وصف نعوم تشومسكي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه [ دكتاتور مزدوج المعايير ] ! . يُنظر موقع [ العرب ] اللندنية تأريخ 10 / 11 / 2018 . كما وصف تشومسكي أردوغان بالظلامي والإرهابي ووصف الحرب التركية ضد العمال الكردستاني ب[ الحرب الخبيثة ] .
هكذا قال تشومسكي عن الرئيس التركي أردوغان : [ الرئيس التركي ساعد داعش وأفرط في دعم جبهة النصرة ، والمعارضة الغربية ضعيفة جداً تجاه عنف أردوغان ضد الكرد . ] يُنظر المصدر السابق والتأريخ المذكور . كما أضاف نعوم تشومسكي عن تركيا وأردوغان : [ إتهمت تركيا داعش الذي ساعده أردوغان بعدة طرق بأنه وراء الهجوم ، بينما يدعم أردوغان جبهة النصرة التي لا تكاد تختلف عن داعش ، ثم بدأ هجوماً على الذين يدينون جرائمه ضد الكرد الذين يُصادف أنهم القوة الأساسية على الأرض في مواجهة داعش ، في كلٍّ من سوريا والعراق ، هل يحتاج هذا الى تعليق . ] يُنظر المصدر السابق والتأريخ المذكور .
وفيما يتعلق بالجرائم والحرب ضد الشعب الكردي في كردستان – تركيا ، قال تشومسكي : [ خلال التسعينات من القرن الماضي مارست الحكومة التركية أعمالاً وحشية رهيبة إستهدفت فيها الشعب الكردي ، إذ قتلت العشرات من الآلاف ، ودمرت الآلاف من القرى والبلدات ، وأخرج المئات من الألوف وربما الملايين من بيوتهم . ] !! . يُنظر المصدر السابق والتأريخ المذكور .
إن تاريخ تركيا الحديثة معروف إزاء الشعب الكردي في كردستان – تركيا بدأ من مؤسسها كمال أتاتورك [ 1881 – 1938 ] ، والى رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان الذي علاوة على العنصرية والكراهية للكرد وكردستان من قِبَله ونظامه وحكومته ، فإنه يستخدم الدين والجماعات الإرهابية ، مثل داعش وجبهة النصرة وغيرهما ضد الكرد وكردستان .

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