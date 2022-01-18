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حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة مستشار رئيس الوزراء

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، برحيل الشخصية الكوردستانية المعروفة شيخ شامو شيخو نعمو.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي ورفاق ومحبي (شيخ شامو شيخو نعمو) الشخصية الكوردستانية المعروفة ورئيس مركز لالش الثقافي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين، الذي رحل عنّا اليوم ببالغ الأسى، وأشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل”.

وأضاف، “لقد كان شيخ شامو شخصية إيزيدية وطنية بارزة ومرموقة، وقد قدم خدمات جليلة لشعب كوردستان وكان دائماً مدافعاً عن حقوق ومطالب الإخوة والأخوات الإيزيديين، وله دوره المشهود في حماية وترسيخ التعايش السلمي في كوردستان”.

وكان شيخ شامو قد توفي في وقت سابق الثلاثاء جراء إصابته بفيروس كورونا.

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