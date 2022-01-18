تقرير الـ (72) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حملة لمقاطعة مهرجان طيران الإمارات للآداب

ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إعلان مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردني مقاطعة مؤتمر “إيديك دبي 2022” وذلك بعد التأكد من وجود أفراد من دولة الإحتلال الإسرائيلية في فعاليات المعرض.

كذلك، أدانت حملات مقاطعة إسرائيل الأغنية الإسرائيلية الساخرة من دولة الإمارات، والتي تتمنى أن يتم نسيان نكبة الشعب الفلسطيني وأن تكون “إسرائيل” من البحر إلى النهر.

كما طالبت حملات مقاطعة إسرائيل بعض الفنانين الإنسحاب من مهرجان طيران الإمارات للآداب منهم: إيمان مرسال، عمر طاهر، أشرف العشماوي، عزة فهمي، رشا عدلي، شاكر نوري، أحمد خيريالعمري، شهد الراوي، سلمى الدباغ، وليد عودة، علوية صبح، حارث البستاني، سناء الشباني، سحر نجا محفوظ، ناجي سليمان بختي، بلال الأرفه لي، عمر صباغ، تميم هنيدي، نجوى بن شتوان، سلمى سيري، سارة صادق، آلاء الشماحي.

بينما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إنسحاب الوفد الكويتي من مهرجان طيران الإمارات للآداب والذي ضم : أحمد الزمام، علي عاشور الجعفر، منى الشمري، ناصر الدوسري.

من جهة أخرى، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إستقالة عضو مجلس إدارة مهرجان سيدني “بينيامين لو” بسبب رفضه لتمويل سفارة الإحتلال الإسرائيلية للمهرجان بقيمة 20 ألف دولار.

وبدورهم، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة دعم أربعين نجما من هوليوود الممثلة “إيما واتسون” نجمة فيلم “هاري بوتر” على أثر مهاجمتها وإتهامها بمعاداة السامية بعد تضامنها مع الشعب الفلسطيني.