Posted on by

سـحابـة زخّـتْ

سـحابـة زخّـتْ

تَعَـشّـمَ وهـو يغـزلُها أمانيْ

بـدُنـيا لـيـس فـيــهـا مـن أمــانِ

وعاشَ حياتَهُ طولًا وعَرضًا

وطَـشَّ سـنينها عَـنـتُ الـزمـانِ

ولَمْلمَ عِطر ذكراها ليمضي

بـعيـدًا بـعـدَ خُـسـرانِ الـرهـانِ

وتحـتَ ظـلالِ قافـيةٍ تَعَـرّى

لـيـشـربَـها سُــلافًـا مِـن دِنــانِ

فأمسى وهو يَرشِـفها شجونًا

بـهِ أسْــرَتْ وأرخـتْ للـعـنـانِ

وقـافَ سـحابةً زَخّـتْ عـليه

لواعِـجَها لِـتُـورقَ في الـبـنـانِ

وتَصبحَ وهي أنفاسٌ تَـشَظّى

قـصيـدًا قـد تماهى في الكـيـانِ

ونَـخـبًا فاضَ مِن قـلبٍ شَـقيٍّ

تَـحَـوَّرَ فـهـو قـلـبٌ في جَـنـانِ

وهـذا مَـوقِــدُ الـنـيـرانِ فـيه

أذابَ الشوقَ في هـذي المعاني

وهـزَّ المُـبـتلى بالحُـبِّ حتى

تـجـلّى واضحًا في الطـيـلـسانِ

وإنّـي كـلما عاتـبـتُ نـفـسي

يـقـولُ مُـعـارضًـا فـيهِ لـسـاني

كَـفاكَ تَـبـرّمًا فالـحبُّ نُعمى

بـغيرِ الـحُبِّ لَـنْ تَـحـيا المغاني

ودَعْـهُ حيثُ يـمْرِعُ في نـقاءٍ

فلـيسَ الـحُـبُّ مِنْ طـبعِ الانـاني

*************************************************************

الدنمارك / كوبنهاجن السبت في 25 كانون أول 2021

الحاج عطا الحاج يوسف منصور

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close