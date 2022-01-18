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طالب جامعي يبتز زميلته والشرطة تتدخل

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني بينها طالب جامعي ابتز زميلة له.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت ثلاث حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منها في محافظة الأنبار والثالثة في محافظة النجف الأشرف لطالب جامعي يبتز زميلة له من محافظة أخرى”.

وأضاف البيان، ان “الشرطة المجتمعية أنخذت جميع الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذين حاولوا إخضاع ضحاياهم لرغباتهم الدنيئة عبر تهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا”.

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