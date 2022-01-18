قفزة جديدة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا بالإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان ختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6473 فحصا، اظهرت اصابة 1520 شخصا جديدا بالفيروس، ارتفاعا من 1336 إصابة مسجلة أمس الاثنين.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 140 مصابا بعد ان تلقوا العلاج اللازم، مقابل وفاة 5 مصابين بسبب مضاعفات الاصابة بالفيروس في جميع مناطق اقليم كوردستان.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد قيام مختبرات الوزارة باجراء 3750245 فحصا في جميع مناطق اقليم كوردستان منذ ظهور الفيروس، اظهرت اصابة 391421 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 374099 مصابا وبقي 10151 مصابا تحت العناية الطبية، مع التأكد من وفاة 7171 مصابا بسبب مضاعفات الاصابة.

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