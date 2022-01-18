كتائب حزب الله العراق: الضربات اليمنية هزت عرش الإجرام في الإمارات

وأضاف العسكري بحسب قناة الميادين : المقاومة حق للشعوب المستضعفة كي توقف قتل أبنائها وتخريب بلدانها.

يذكر ان وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت صباح يوم الاثنين عن وقوع حادثي تفجير الأول قرب خزانات “أدنوك” والثاني في مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب شرطة أبو ظبي، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة قد تكون لطائرات بدون طيار استهدفت المنطقتين.

وقالت الشرطة إن الحادث الأول استهدف فيه صهاريج بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات “أدنوك”، أما الهجوم الثاني استهدف منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

تجدر الاشارة الى انه تم إلغاء المحادثات المخطط لها اليوم الاثنين بين الرئيس الكوري الجنوبي “مون جيه إين” وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، من قبل الامارات دون الإعلان عن السبب بشكل صريح.

وكان من المقرر أن يعقد مون محادثات قمة مع ولي عهد أبوظبي اليوم الاثنين على هامش حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة.

وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري للصحفيين اول أمس الأحد في دبي بأن محادثات القمة المزمعة ألغيت بسبب ظروف لا مفر منها.

وأضاف المسؤول أن الإمارات طلبت بأدب أن تتفهم كوريا وجود “مسألة رسمية عاجلة وغير متوقعة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات قد أُلغيت بسبب كورونا، قال المسؤول إن الإمارات لم تذكر سببا محددا.