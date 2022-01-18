كوردستان توفر آليات واجهزة زراعية متطورة للفلاحين بأسعار مدعومة

دعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الفلاحين الى مراجعة مديريات الزراعية في المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم للحصول على آليات واجهزة زراعية متطورة وبأسعار مدعومة.

وجاء في بيان للوزارة انه “استنادا الى القرار المرقم 79 الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان وموافقة وزارات الزراعة ومصادر المياه، والداخلية، والمالية والاقتصاد، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، تم توفير اليات واجهزة زراعية المتطورة بأقساط طويلة الأمد ومن دون استيفاء اي مقدمة مالية من اجل توفيرها للفلاحين”.

واكدت ان الاليات والاجهزة “اسعارها مناسبة مع اعفائها من الرسوم الجمركية ومنح لوحات تسجيل زراعية كخطوة مهمة لدعم وتعريف فلاحي كوردستان بالتكنولوجيا الجديدة في عملية الانتاج الزراعي”.

وخاطبت الوزارة الفلاحين الراغبين بتسلم الالات والاجهزة الزراعية “ومن اجل تسجيل اسمائهم وتزويد الوزارة بالمعلومات عن نوع الاليات والاجهزة المطلوبة وملء الاستمارة، عليهم زيارة مديريات الزراعة في المحافظات والادارات المستقلة اعتباراً من يوم الأحد المقبل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط