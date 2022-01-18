مشعان الجبوري: 200 نائب ملتزمون باتفاق قادتهم وسيتم انتخاب زيباري لرئاسة الجمهورية

رأى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف عزم، مشعان الجبوري، أن المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري سينال منصب رئيس الجمهورية.

وكتب الجبوري تغريدة بموقع تويتر، يوم الثلاثاء (18 كانون الثاني 2022)، ان “الجولة الاولى انتهت بفوز الحلبوسي ونوابه برئاسة مجلس النواب، وفي الثانية سيتم انتخاب هوشيار زيباري رئيساً الجمهورية”.

واوضح الجبوري: “سينال ثقة البرلمان رئيس الوزراء الذي يسميه التيار، وكذلك الحكومة التي يتفق على برنامجها الحلفاء”، مردفا ان “الارقام عندي تؤكد ان هناك 200 نائب ملتزمون بما اتفق عليه قادتهم”.

وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.

وقام 26 شخصاً بتسليم أسمائهم والسير الذاتية رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، 11 منهم من الكورد، بعد انتهاء الموعد النهائي لمنصب رئيس العراق يوم الخميس 13-1-2022.

يذكر أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، قدّم أوراق ترشيحه لتولي منصب رئيس الجمهورية المقبل.

كما رشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، نفسه لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط