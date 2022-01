أكثر من 250 ألف دولار مجموع جوائز صناديق الدعم لأيام مالمو لصناعة السينما مهرجان مالمو يمدد موعد التقدم لبرنامج صندوق دعم الأفلام قبلاوي: التمديد يمنح الفرصة للمزيد من المشروعات الجادة مالمو – 17 كانون الثاني/ يناير 2022 أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، ليصبح الموعد الجديد نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2022.وينطبق ذلك على المشروعات في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج ومن المقرر أن تقام النسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما على هامش الدورة الثانية عشر من المهرجان خلال الفترة بين 4 و8 أيار/ مايو المقبل، حيث تستقبل خلالها مدينة مالمو صناع عدد من مشروعات الأفلام العربية قيد الإنجاز لخوض مجموعة من البرامج الاحترافية والتنافس على جوائز برنامج دعم الأفلام والذي يتجاوز مجموع جوائزه أكثر من 250 ألف دولار وفي الحديث عن تمديد موعد التقدم قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: “في ظل تحديات الموجة الجديدة من جائحة كورونا وصلتنا رسائل من صناع أفلام تعرضت مشروعاتهم لبعض التأجيلات الاضطرارية، فوجدت إدارة المهرجان أن تمديد فترة استقبال الطلبات سيمنح الفرصة للمزيد من المشروعات الجادة والمتميزة للمشاركة في أيام مالمو لصناعة السينما” هذا ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه أيام مالمو لصناعة السينما هي منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع. تجمع الأيام بين المنتجين والموزعين السينمائيين وخبراء السينما في الندوات وورش العمل وصناديق الدعم والحوارات النقاشية. تقدم أيام مالمو لصناعة السينما العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعممجموعة واسعة من مشاريع الأفلام صناديق التمويل في مرحلة التطوير هي لمشاريع الأفلام في مراحل التطوير منصة ما بعد الإنتاج هي للمشاريع في المراحل النهائية أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما ٢٠٢٢ إقرأ المزيد هنا NEW DEADLINE FOR FUNDING APPLICATIONS: JANUARY 31st 2022 Good news, everybody! The deadline for MAFF Industry Days Funding applications is now extended until the 31st of January; this applies to the Development Fund and the Post-Production Platform. The funding is an excellent opportunity for filmmakers, and we want to ensure that as many as possible get the chance to submit a complete application. The Development Funding is for projects in the developing stages. The Post-Production Platform is for projects in the finishing stages. MAFF Industry Days (MID) 2022 Read more here! Malmö Arab Film Festival Kanalgatan 3, 21140 Malmö, Sweden Phone: +46 40 615 80 55 [email protected] – www.maffswe.com