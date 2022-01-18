مهرجان مالمو يمدد موعد التقدم لبرنامج صندوق دعم الأفلام

مالمو – 17 كانون الثاني/ يناير 2022

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، ليصبح الموعد الجديد نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2022.وينطبق ذلك على المشروعات في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج

ومن المقرر أن تقام النسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما على هامش الدورة الثانية عشر من المهرجان خلال الفترة بين 4 و8 أيار/ مايو المقبل، حيث تستقبل خلالها مدينة مالمو صناع عدد من مشروعات الأفلام العربية قيد الإنجاز لخوض مجموعة من البرامج الاحترافية والتنافس على جوائز برنامج دعم الأفلام والذي يتجاوز مجموع جوائزه أكثر من 250 ألف دولار

وفي الحديث عن تمديد موعد التقدم قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: “في ظل تحديات الموجة الجديدة من جائحة كورونا وصلتنا رسائل من صناع أفلام تعرضت مشروعاتهم لبعض التأجيلات الاضطرارية، فوجدت إدارة المهرجان أن تمديد فترة استقبال الطلبات سيمنح الفرصة للمزيد من المشروعات الجادة والمتميزة للمشاركة في أيام مالمو لصناعة السينما”

هذا ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه

أيام مالمو لصناعة السينما

هي منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع. تجمع الأيام بين المنتجين والموزعين السينمائيين وخبراء السينما في الندوات وورش العمل وصناديق الدعم والحوارات النقاشية. تقدم أيام مالمو لصناعة السينما العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعممجموعة واسعة من مشاريع الأفلام