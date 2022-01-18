(نعم ولكن)..(نعم اسقاط امريكا لصدام عمل مقدس)..لكن (من استلم الحكم بعده غير مقدسين ساقطين اولهم المالكي) وتساؤلات..

بسم الله الرحمن الرحيم

بكل خسة.. ونذالة.. وسذاجة .. وحقارة.. (الاوصاف تعجز عن ان تصف الحالة).. ان نجد (راي محسوب شيعي) يتهم امريكا بالعراق.. بانها السبب بما يجري فيه بدعوى (انها من جلبت من يحكم اليوم.. وجمعتهم من كل دول العالم ليحكمون العراق).. وكأنه شيعة العراق لم يعارضون الطاغية صدام لخاطر من يحكمون اليوم.. والدليل تساؤلات:

1. (من هم قادة المعارضة للطاغية صدام.. وما هي احزابهم وتياراتهم وشخوصهم)؟ واليسوا اليوم هم بالحكم؟

2. (لماذا عارض شيعة العراق الطاغية صدام وحزب البعث؟)؟

3. الم يرفع شيعة صور خميني حاكم ايران بعد 1979 عند وصوله للحكم.. بالعراق..؟

4. ما هو نظام الحكم الذي كان يريده شيعة العراق كبديل عن حكم البعث وصدام؟

5. ال الحكيم وال الصدر وال السستاني .. الخ هل امريكا جلبت هؤلاء؟ ام كشفت وجوه هؤلاء الحقيقية المرة بعد سقوط الطاغية صدام التي كانت مخفية عن الشارع الشيعي العراقي بسبب دكتاتورية صدام .. (واليس هؤلاء تزكيتهم بالحكم بالعراق من قبل ايران اساسا)..

6. من هم الذين كان يعدمهم صدام ويفتك بهم بتهم الخيانة العظمى لتخابرهم مع جهات اجنبية.. وولاءهم لنظام اجنبي اقليمي.. اليسوا حزب الدعوة، والمجلس الاعلى، وبدر، وبقية الله، وحزب الله، ال الحكيم وال الصدر وال بحر العلوم.. الخ.. بتخابرهم مع ايران وولائهم لحاكمه خميني ثم خامنئي.. وهؤلاء انفسهم بالسلطة اليوم بعد 2003.. ويحكمون فسادا..

­­7. اليس شيعة عراقيين ضمن حقدهم على صدام .. لتهجيرهم التبعية الايرانية والايرانيين ومصادرته اموالهم واملاكهم..

8. لماذا يكرر شيعة انتخاب هؤلاء المتهمين بان امريكا جلبتهم كل اربع سنوات بعد عام 2003 وهم يعرفون فسادهم وفشلهم وعمالتهم لايران؟ ام منطلقات الفساد واخرين منطلقات الولاء الحزبي والسياسي.. واخرين المنافع التي يجنونها من تلك الاحزاب والقوى التي ينتخبونها رغم فسادها وفشلها.. وراء انتخابهم وتكرارهم..

9. ماذا لو امريكا فرضا لم تسمح (للمعارضة العراقية لصدام).. من دخول العراق.. ومن ضمنهم من يحكمون اليوم من (ال الحكيم و ال الصدر والاحزاب الاسلامية ومليشياتها ومليشة بدر.. الخ) من دخول العراق.. ولم تسمح (للسستاني الايراني) والمرجعيات (الايرانية والافغانية والباكستانية والهندية واللبنانية) بالتدخل بشؤون العراق.. بعد 2003.. ولم تسمح (للحزب الديمقراطي الكوردستان وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني) وال البرزاني وال الطالباني.. من المشاركة بالحكم.. (ماذا سوف يكون ردة فعل الشارع العراقي الشيعي و الكوردي) وهم عارضوا الطاغية صدام لخاطر عيون هؤلاء الذين ذكرناهم سابقا..واكتشفوا بانهم حرامية فاسدين واجندة خارجية بمرور القوت.. (صدقوني سوف تعتبرونهم ملائكة ومجاهدين وثوار) ترفض امريكا دخولهم للعراق والمشاركة بالحكم..

10. لماذا المحسوبين شيعيا من القوى السياسية و الحزبية و التياراتية (صوتوا) على خروج القوات الامريكية التي دعمت العراق بالحرب ضد داعش.. والمعروفين بارتباطهم بايران.. كيف نفسر ذلك؟ ولماذا ولاء هؤلاء لايران رغم ان امريكا هي التي حررتهم وحررت العراق وشيعته من طغيان 1400 سنة عام 2003 وليس حكم صدام والبعث المجرم؟ ماخذين بنظر الاعتبار بان حكم السنة.. بالعراق تاريخه 1400 سنة.. اي قبل صدام ايضا كانوا حكام العراق سنة.. (اذن امريكا تفضلت على شيعة العراق ما لم يستطع الشيعة فعله لـ 1400 سنة لا هم ولا ائمتهم المعصومين 12)..

11. الخ

فمن ما سبق نجد (ارتباط معارضة الشيعة للطاغية صدام والبعث) تنطلق من منطلقات ايرانية..

ولم ينطلقون من اي مشروع سياسي وطني او مشروع سياسي شيعي عربي ينطلق من هموم ومصالح العراق وشيعته العرب.. ام يعتقد البعض ان هناك راي اخر لدى البعض..

فنعم اسقاط امريكا لصدام .. عمل مقدس.. ولكن من استلم الحكم بعد 2003 ليسوا مقدسين

بل ساقطين.. وهذا ليس مسؤولية امريكا بل مسؤولية اصابع الملايين البنفسجية التي انتخبت من حكمنا منذ 2003 .. وهم انفسهم من عارضنا الطاغية صدام 35 سنة لخاطر عيون من يحكم اليوم من الاحزاب الاسلامية كالمجلس الاعلى والدعوة وال الحكيم وال الصدر والمرجعية.. الخ.. لنكتشف انهم جماعة علي بابا حرامية لصوص خونة سرسرية… وعلى راسهم (نوري المالكي – حزب الدعوة) الذين حكم 8 سنوات فسادا وافسادا بالارض بكل خسة.. وهو لا يصلح ان يكون حارس على بوابة مديرية عامة للتربية في طويرج.. يصبح رئيس وزراء بغفلة من الزمن.. الاكشر.. ليعكس فساد وفشل النظام السياسي الذي حكم بعد 2003 كافة مع شركاء المالكي بالعملية السياسية ومنهم خصومهم.. الذين يتصارعون على الكعكة العراقية واركاعه لايران.. ويتنافسون بتقديم التنازلات للقوى الخارجية من اجل بقاءهم بالحكم لاستمرار سرقاتهم مع ابناءهم واقاربهم.. عليهم لعائن الله ..

ونسال..ماذا يعتبر الصدر عمليات اسقاط الطاغية صدام وحكم البعث (احتلال ام تحرير)؟

فامريكا لم تسقط فقط حكم البعث وطاغيته صدام.. بل اسقطت موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. (فلماذا ينكر جميل امريكا البعض من المحسوبين شيعيا)..

فالاحرار من الشيعة العراقيين يعتبرونه تحرير.. لكن العبيد يعتبرونه احتلال.. والدليل

العبيد استبدلوا الطاغية صدام بالخميني حاكم ايران.. واخرين استبدلوا الطاغية صدام وال المجيد بمقتدى الصدر وال الصدر.. اما احرار الشيعة فيعتبرون امريكا تحرير.. ولم يستبدلون طاغية بطاغية..

ونسال.. (من اي باب اعتبر شيعة.. امريكا احتلال)؟

الجواب/ من باب معارضتهم لصدام نفسه..:

1. فهم لم يعارضون صدام لانه طاغية حكم العراق بالحديد والنار.. والدليل هم حاربوا العراق مع ايران بالثمانينات .. لانهم يعتبرون الحاكم الشرعي حسب عقيدتهم الخيانية لجمهورية العراق هو اجنبي (الخميني الايراني) ان قال لهم حرب حرب، سلم سلم، وعلى لسان هادي العامري نفسه.. من جبهات الحرب مع ايران ضد العراق بالثمانينات.. (فلو كان صدام عادل وليس طاغية وجعل العراق ومدنه مثل دبي) ايضا سوف يحاربه ويعاديه المعارضين الموالين لايران.. ولا ننسى وقوف المعارضين لصدام لجانب حكم الطاغية بشار الاسد بسوريا.. وقتالهم لجانبه ..

2. انهم لم يعارضون صدام لانه اعتبر العراق (قطر، جزء) تابع لدولة اديولوجية قومية خارجية .. حسب الفكر القومي العربي.. كما اراد القوميين الناصريين الحاق العراق كقطر “اقليم” تابع لمصر تحت بدعة الجمهورية العربية المتحدة.. او اديولوجية البعث بضم العراق لسوريا.. لانهم ايضا الاسلاميين لا يؤمنون بان العراق دولة مستقلة بل (ولاية، جزء، اقليم) تابع للجمهورية الاسلامية في ايران.. وعاصمتها طهران وقائدها الاجنبي خامنئي حاكم ايران والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم

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