نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من خلق المشاكل للدول الأوروبية

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من خلق المشاكل للدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وضيفه وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغس.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان في بيان، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم الاثنين 17 كانون الثاني 2022، غابريليوس لاندسبيرغس وزير خارجية ليتوانيا ووفداً مرافقاً له.

وجرى في اجتماع التباحث حول توطید علاقات العراق وإقليم كوردستان مع ليتوانيا، العملية السياسية والأوضاع العراقية عامة، استمرار تهديدات داعش ومواجهتها، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان والمخيمات الأوروبية.

وشكر وزير خارجية ليتوانيا العراق وإقليم كوردستان على خطواتهما وتعاونهما في حل مسألة المهاجرين، معبراً عن الأمل في أن يتحول التعاون في هذه المسألة إلى فرصة للتعاون المشترك وتعزيز وتوسيع علاقات ليتوانيا مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في مجالات التدريب المهني، التربية، الزمالة الدراسية ومجالات أخرى عديدة.

من جانبه، شكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ليتوانيا، التي هي جزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش وقدمت المساعدة للعراق وإقليم كوردستان.

وبخصوص مسألة الهجرة أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من خلق المشاكل للدول الأوروبية.

واتفق الجانبان في الرأي بوجوب منع الاتجار بالبشر واستخدامه لأغراض سياسية، وأن التعاون المشترك بين الدول، خاصة العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي، ضروري لتحقيق هذا الهدف.

التباحث حول علاقات أربيل وبغداد، أهمية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الاتحاد الأوروبي، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكل محوراً آخر للاجتماع، وفقاً للبيان.

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