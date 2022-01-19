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أوميكرون يصيب “أحمد البشير” ويدخله الحجر الصحي

أفاد الاعلامي العراقي احمد البشير، يوم الاربعاء، بإصابته بالفيروس المتحور أوميكرون ودخوله الحجر الصحي.

وأعلن البشير عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، عن تأجيل حلقة الجمعة القادمة الى الأسبوع القادم لما ألمّ به من اصابته بمتحور اوميكرون ورقوده (الحجر الصحي) لمواجهة الفيروس”.

ويقدم الاعلامي احمد البشير برنامجاً كوميدياً ساخراً “البشير شو” عرض على القنوات التلفزيونية العراقية، إلا أن سلطة هيئة الإعلام والاتصالات قررت حظره، كونه “غير ملائم ثقافيا” بحسب الهيئة.

وبدأ البرنامج عروضه في العام 2014، أسبوعيا على قناة “دوتشيه فيله” الألمانية الناطقة بالعربية، وما زال العراقيون يتابعون العرض عبر الانترنت.

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