الاتحاد العراقي يكشف عن موافقات مبدئية لرفع الحظر: مباراة اوغندا بوابة مهمة

عدّ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مباراة اوغندا والعراق التي من المقرر إقامتها في بغداد بعد غد الجمعة، “بوابة مهمة” لرفع الحظر عن ملاعب البلاد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن “مباراة العراق واوغندا ستكون تحت مجهر الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقييم الجوانب التنظيمية واستعداد العراق لاحتضان المباريات والبطولات الدولية المقبلة”.

واوضح ان “هنالك موافقات مبدئية وقريبة من الاتحادين الدولي والاسيوي لرفع الحظر عن ملاعبنا وستتعزز هذه الموافقات من خلال تقييم مباراة اوغندا والعراق التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد”.

واكد الموسوي ان “المنتخب الاوغندي سيصل منتصف هذا اليوم قبل الساعة 12 مساءً وجهز له مكان الاقامة وسيجري يوم غد اول وحدة تدريبية له في بغداد”.

ولفت الى ان “مباراة منتخبنا الوطني واوغندا ستقام في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل”.

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