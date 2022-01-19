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البنك المركزي العراقي يعلن نمواً “غير مسبوق” في إحتياطياته الأجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء أنه سجل نمواً كبيراً في إحتياطياته من العملة الأجنبية في العام الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان اليوم، إن بياناته “لعام 2021 أظهرت نمواً غير مسبوق في إحتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر”.

هذا ولم يتطرق البنك في بياناته إلى أية أرقام تحدد حجم احتياطياته الأجنبية.

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