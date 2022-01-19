البنك المركزي يسحب رخصة شركة للدفع الإلكتروني تابعة لمصرف تجاري

اعلن البنك المركزي، الاربعاء، عن سحب رخصة شركة للدفع الإلكتروني تابعة لاحد المصارف التجارية لمخالفة التعليمات.

وقال البنك في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز انه “تقرر سحب الرخصة الممنوحة لشركة نوافذ المعلومات للدفع الإلكتروني المالي وتقنية المعلومات محدودة المسؤولية/ مختلط والمملوكة للمصرف العراقي للتجارة”.

وأضاف البنك ان سحب الاجازة جاء لعدم امتثال الشركة لمتطلبات وشروط الترخيص على الرغم من منحهم مدد زمنية طويلة”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا أجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

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