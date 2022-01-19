الاسم/صفا مظفركامل

المرحلة/الثالثة

الجامعة العراقية كلية الاعلام

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التدخين

حيث انتشر التدخين في الفترة الأخيرة بشكل كبير ومبالغ فيه بين الشباب خاصةً في سن المراهقة. كما انتشر بين الفتيات والسيدات والأطفال في أماكن معينة بصورة ملحوظة عما سبق، سنوضح لكم في مقال علمي عن التدخين تتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. وما هي أنواع التدخين وتأثيره ونتائجه على صحة الإنسان، . أكد بعض العلماء التدخين إن التدخين هو أشبه بالانتحار البطيء، ويعتبر التدخين من أكثر الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا. كما يرجع اكتشاف السجائر للرحالة كولومبس، والذي وجد بعض الأفراد يستخدمون التبغ كعلاج من بعض الأمراض. عن طريق إشعال النار في أعشاب معينة ثم استنشاق الدخان، لذلك سنعرض لكم مقال علمي عن التدخين تتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. اقرأ أيضاً: بحث عن جامعة الدول العربية ودورها في حل النزاعات أهم أسباب التدخين تتكون السجائر من عدد من المركبات الكيميائية التي تضر بالإنسان وصحته، فهي تحتوي على الزرنيخ و مادة الرصاص. ومادة النيكوتين و مادة البنزوبيرين ومادة القطران. من الممكن أن يقبل الشخص على التدخين، بسبب عدم وعيه بالإضرار التي ستحل على صحته بالسلب. كما ستصيبه هو والمحيطين به بالضرر، وتجعلهم مدخنين سلبيين. يقدم الشباب وخاصة المراهقين على تلك الخطوة، بسبب إن هناك صورة مطبوعة في أذهانهم عن إحدى الشخصيات. والتي يعتبرونها قدوة

بالنسبة لهم تدخن السجائر، في الغالب يكون والد الشاب المراهق مدخن أو عمه أو معلمه أو مطربه المفضل. يقبل الشباب على التدخين بسبب قلة وعيهم بالدين، حيث إن هناك من يبرر أن التدخين حلال بعدد من الأقاويل التي لا صحة لها. كما يحاولون أن يتناسون أنه يهلك الصحة ويضيع المال، لذلك حرمه ديننا الحنيف. يوجد اعتقاد لدى بعض الشباب إن التدخين، يرمز إلى الرجولة والنضج والثقة بالنفس. أنواع التدخين تأتي في المركز الأول السجائر وتعتبر الأكثر تداولاً، قد تتسبب السجائر في الجلطات وأمراض القلب. الشيشة وتأتي في المركز الثاني والتي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث اعتقد البعض أنها أقل خطراً من السجائر وهذا الذي نفاه العلم. حيث أقر الأطباء أنها أكثر خطورة من السجائر، كما أنها تعتبر مصدر لانتقال العدوى. تحتل السيجار المركز الثالث من حيث الانتشار، حيث تنتشر في طبقة الأثرياء والأغنياء فقط، قد تتسبب في سرطان اللسان. يأتي في المركز الرابع الغليون والذي يسبب سرطان اللسان، وهو غير منتشر وليس له شعبية بين المدخنين. يقبل الشباب على التدخين من منطلق الفضول، وأثبتت جميع التجارب إن التدخين يكون الدرجة الأولى من درجات الإدمان. كما إن إقبال الشباب على التدخين، عندما يكون على علاقة بأصدقاء السوء، الذين يضغطون عليه في جميع الأوقات. لكي يصبح مدخن مثلهم. أهم الأضرار الناتجة عن التدخين مقالات قد تعجبك: بحث عن الهجرة غير الشرعية بحث عن إدمان الإنترنت مقال اجتماعي عن التدخين وأضراره يؤثر التدخين على الجهاز العصبي، بسبب إن مادة النيكوتين التي تنتج عند احتراق التبغ تصل إلى المخ في ثواني قليلة. كما تعطي الشخص إحساس بعدم التوتر

والنشاط، ولكن للأسف إحساس زائف سرعان ما يزول. ويحل مكانه السعور بالتعب والإعياء والتعب الغير مبرر. يؤثر التدخين على الجهاز التنفسي للمدخن، بسبب دخول المواد الضارة إلى الرئة. تؤدي تلك الأدخنة الضارة الناتجة عن السيجارة إلى نقص المناعة بجسم المدخن، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. في حالة استمرار الشخص للتدخين لفترات طويلة، قد يصيبه التدخين بعدد كبير من الأمراض. مثل سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئتين. يؤثر التدخين على الجهاز الهضمي للمدخن بطريقة واضحة، حيث يتسبب التدخين في سرطان البنكرياس وسرطان المريء وسرطان الفم. كما يجعل التدخين صاحبه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. قد يهمك: بحث عن أسباب تلوث المياه وكيفية علاجها آثار التدخين على صحة الإنسان يؤثر التدخين على الجهاز الدوري للمدخن، حيث يصيب الأوعية الدموية والقلب الضرر والتلف. لأن التدخين يتسبب في منع الدم من التدفق في الأوعية الدموية. كما يتسبب التدخين أيضًا في ارتفاع الضغط للشخص المدخن، كما يتسبب التدخين في إصابة المدخن بالجلطات. يؤدي التدخين إلى الضعف الجنسي عند الرجال، حيث يتسبب في ضعف الانتصاب بسبب أنه يعيق وصول الدم إلى العضو الذكري. عندما يصاب المدخن المدخن بمرض ما، فإن المرض يتطور بشكل سريع وملحوظ أكثر من إصابة الشخص الغير مدخن بنفس المرض. يؤثر التدخين على الأظافر والجلد والشعر بدرجة واضحة وملحوظة، حيث يؤثر التدخين على مظهر الجلد الخارجي. كما يجعل الشخص يبدو بصورة أكبر من سنه الحقيقي، كما إن من الممكن أن تصيب الشخص بسرطان

الجلد. وأيضاً يؤدي إلى الإصابة بالفطريات، كما يؤثر التدخين على الشعر ويجعله يتساقط بشكل واضح وملحوظ. كما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض بشكل كبير وسريع. تأثير التدخين على المجتمع يؤثر التدخين على المجتمع بأكمله، لأنه يتسبب في إصابة الشباب بالتعب ودمار الصحة كما يؤدي إلى تفشي الأمراض. مما يحمل الدولة أموال إضافية لعلاج تلك الأمراض. كما يشعر الشباب المدخنين بعدم القدرة على الإنتاج، وفي النهاية ستتأثر الدولة. ولن ينهض اقتصادها ولن يزيد دخلها. يجب على الشخص الذي قرر أن يقلع عن التدخين، أن يتخلص من علب السجائر التي لديه وأن يخلص من الطفايات. وغيرها من الأشياء التي من الممكن أن تذكره بالتدخين. من الممكن أن يذهب الشخص الذي يريد أن يقلع عن التدخين إلى الطبيب، ليعطيه بعض الأدوية التي تساعده على أن يعبر تلك الأزمة بسلام. حيث إن هناك بعض الأدوية، التي من الممكن أن تعوض نقص النيكوتين في الجسم. أسهل الحلول لمنع التدخين يجب أن يعلم المدخن إن الإقلاع عن التدخين سيتسبب له في عدد من المشاكل الصحية، وهي الاكتئاب والتوتر وصعوبة التركيز. وزيادة ملحوظة في الوزن، لكي يستطيع أن يتعامل معها. كما يجب على الأشخاص المحيطين بالمدخن أن يقدموا له الدعم النفسي، وأن يقفوا جانبه. حتى يتخلص من آثار التدخين. يجب على المدخن أن يحدد الأوقات التي يحتاج فيها جسمه إلى التدخين، لكي يقوم بوضع خطط بديلة مثل المشي أو مضغ اللبان. أو لعب لعبة يفضلها على جهازه المحمول.

بعد ما ذكرنا كافة الأضرار الناتجة عن التدخين، نرجو أن نكون وضحنا أسباب خطورة التدخين من خلال مقال علمي عن التدخين. تلك التي تتكون من مقدمة وعرض وخاتمة،

ولماذا يجب الابتعاد عنه وتوعية الشباب بخطورة حيث يجب طرح حوار مجتمعي. للوقوف على جميع الأسباب التي تدفع الشباب للجوء لتلك العادة الخطيرة.

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