الديوانية تعطل دوام المدارس الابتدائية ورياض الاطفال غداً

قررت محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال يوم غد الخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة .

وقالت ادارة المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، “نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي وحرصا منه على صحة وسلامة تلامذتنا، قرر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 20 كانون الثاني 2022 للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة”.

وأوضح الشعلان، بحسب البيان، أن المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي نظراً لإداءهم الإمتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية، داعياً الى اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

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