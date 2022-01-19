العراق واسبانيا يوقعان مذكرة تفاهم رياضي

أبرمت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاربعاء، مذكرة تفاهم رياضي مشترك مع نظيرتها الاسبانية لتطوير عمل الاتحادات الرياضية.

وذكر اعلام اللجنة الاولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المذكرة جرى توقيعها في مقر اللجنة الأولمبية الاسبانية في العاصمة الاسبانية مدريد، من قبل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي ونظيره الاسباني اليخاندرو بلانكو برافو.

وقال حمودي، بحسب البيان، “جئنا لاسبانيا لاننا ندرك ثقل الرياضة الاسبانية عالميا وأوروبيا وقد حقق الرياضيون الاسبان ما يحظى باحترام العالم في رياضة الانجاز العالي”.

واضاف “إننا في غاية السعادة بتوقيع مذكرة تفاهم رياضي مع اللجنة الأولمبية الاسبانية لفتح أفاق تعاون جديد وجاد يمكن ان يضيف للرياضة العراقية”.

وبين ان الغرض من المذكرة “تشكيل دعامة تخدم جميع الاتحادات الرياضية من خلال فتح جميع المنشآت الرياضية الاسبانية أمام الاتحادات العراقية”.

واكد ان المذكرة “ستقدم أفقا جديدا للاتحادات الرياضية لاستغلال خبرات الجانب الإسباني إداريا وفنيا فضلا عن توفر المنشآت الرياضية الضرورية لتطوير قابليات الرياضيين العراقيين والوصول بهم الى الجاهزية المطلوبة”.

وختم حمودي حديثه قائلاً “نأمل من خلال توقيع هذه المذكرة تعزيز التعاون التي جمعنا في العديد من المناسبات عبر جوانب التطوير المتعددة، ونأمل بتواصل العمل معاً خلال السنوات المقبلة لتحقيق النجاحات التي تعود بالفائدة على الجانبين”.

من جانبه، ابدى رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية، استعداد بلاده لتفعيل تفاصيل الاتفاق الرياضي الذي ابرم بين الطرفين لما يعزز التعاون المشترك بين شباب البلدين عبر الأولمبيتين المشرفتين على العمل الرياضي في العراق واسبانيا.

واشار الى ان “لحمودي شخصية أولمبية أثبتت حضورها الفاعل قاريا ودوليا وقارية، وهو معروف في الأوساط الرياضية القارية والآسيوية، كما أنه معروف لدينا في المشهد الرياضي الاسباني كونه نجم كروي سابق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط