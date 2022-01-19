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بالفيديو.. حقيقة الصور المفبركة لهجوم أبوظبي

بعد ساعات من الهجوم على أبوظبي الذي تبنته جماعة الحوثي في اليمن، انتشرت صورة قيل إنها تظهر اشتعال الحرائق، في مطار أبوظبي بسبب الهجوم.

 وتظهر الصورة حريقا كبيرا، على مقربة من طريق به سيارات، وجاء في التعليقات “انفجار الصهاريج في أبوظبي الإثنين” ونسبها لوكالة رويتزر، والتي حصدت الآلاف التفاعلات في بضع ساعات على موقع التواصل الاجتماعي .

تقرير مصور لقناة “الغد”، كشف الحقيقة الحقيقة بأنه تم العثور على الصورة نفسها في الموقع الإلكتروني لوكالة رويترز، واتضح أنها كانت ملتقطة في سوق بإمارة عجمان، في الخامس من أغسطس 2020، هذه المنشورات جاءت بعد ساعات على مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية إماراتية.

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا، أمس الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وأكد القائدان أن هذه الأعمال التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على التصدي “لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الإرهاب”.

 

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