بغداد.. ابنة ضابط بالداخلية تنتحر بسلاح والدها ومقتل أخرى برصاصة “طائشة”

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن فتاة انتحرت باطلاق النار على نفسها بسلاح والدها فيما قتلت اخرى برصاصة “طائشة” في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً أقدمت على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من سلاح والدها، داخل منزلها في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن والد الفتاة الضحية ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث الذي لم تعرف اسبابه حتى الآن.

وعلى الصعيد الامني، أصابت اطلاقة طائشة امرأة (تولد 1992) عندما كانت تعتلي سطح منزلها ضمن منطقة الشيخ معروف وسط بغداد، ما أسفر عن مقتلها في الحال.

وبحسب المصدر، فأن قوة أمنية فرضت طوقا على المكان وفتحت تحقيقا في الحادث، مشيراً غلى نقل جثة الضحية لدائرة الطب العدلي.

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