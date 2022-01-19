حصيلة أولية.. نزاع مسلح يوقع قتيلا في مدينة الصدر

أفاد مصدر أمني باندلاع نزاع عشائري مسلح مساء يوم الأربعاء في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “نزاعا بين أفراد عشيرتين نشب بسبب خلاف على أسلاك كهرباء ضمن حي طارق في مدينة الصدر النزاع”.

وأضاف أن النزاع سرعان ما تطور إلى استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن القوات الامنية تدخلت واعتقلت 10 اشخاص من مثيري النزاع وضبطت 3 قطع من سلاح كلاشنكوف ومسدس، مبينا أن احد المعتقلين منتسب في وزارة الداخلية.

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