خبير نفطي: تفجير خط الأنابيب المصدر للخام العراقي لا يؤثر كثيرا على الأسعار

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري يوم الاربعاء، ان انفجار خط الأنابيب الذي يقوم بتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي لا يؤثر كثيرا على أسعار النفط عالميا.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز ان “الأنبوب يصدر كميات قليلة تتراوح نحو 620 الف برميل يوميا عبر تركيا الى اوربا وامريكا، وبالتالي فإن الانفجار الذي حصلت فيه لا يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط عالميا”.

واضاف الجواهري ان “الأنبوب يمكن إصلاحه بسرعة لوقوعه ضمن الاراضي التركية، وهناك فرق فنية جاهزة لغرض الإصلاح”، مشيرا الى ان “اصلاح الانبوب لن يستغرق لأكثر من يومين كحد اقصى ويتم بعده تصدير النفط العراقي عبر الانبوب”.

وتعرض خط أنابيب رئيسي لنقل النفط الخام من العراق إلى ميناء تركي على البحر الأبيض المتوسط لانفجار، مساء الثلاثاء، مما زاد الضغط على أسواق النفط ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقالت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخط أنابيب (كركوك-جيهان)، إن الحريق قد تم إخماده، وتجري حالياً عمليات التبريد، وسيعاد فتحه بمجرد اتخاذ الإجراءات الضرورية.

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