شاخوان عبد الله يعلّق على استهداف مكتبه في كركوك

علّق نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله على استهداف مكتبه برمانة يدوية مساء يوم الأربعاء في كركوك.

وأدان عبد الله، وفق بيان لمكتبه وبشدة “العمل الإرهابي” الذي استهدف مكتبه في محافظة كركوك، معتبرا بأنها “محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار في المدينة”.

ووصف عبد الله الهجوم بـ”الفعل الجبان”، مضيفا إن “إستهداف الإرهابيين الجبناء لمكتبنا في كركوك لن تثني عزيمتنا الوطنية والعمل داخل المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين”.

ودعا نائب رئيس البرلمان، الأجهزة الأمنية، إلى “ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الإستخباراتي”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن “مجهولين يستقلون سيارة ألقوا برمانة يدوية على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك”.

وأضاف المصدر أن انفجار الرمانة تسبب بأضرار مادية في المكتب، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد قد تعرض لهجوم مماثل الأسبوع الماضي، قبل شن هجمات مماثلة على مكاتب لتحالفي تقدم وعزم في العاصمة العراقية.

وتأتي الهجمات وسط توترات سياسية وأمنية يعيشها العراق منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووسط خلافات كبيرة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

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