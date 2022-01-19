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عند الإغلاق.. انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما بلغ السعر صباح اليوم 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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