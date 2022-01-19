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عولمة بغداد: التجارة والثقافة في المدينة عام 762-950 م

اعداد وترجمة محمد توفيق علي

سوف يعقد قسم تاريخ الفن والآثار في الفنون بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية “سواس” بجامعة لندن ندوة بالعنوان الموسوم أعلاه عبر تقنية “زوم” بتاريخ الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير 2022 من الساعة 7 الى 9 ليلا بتوقيت لندن. ويلقيها البروفيسور هيو كينيدي، أستاذ اللغة العربية برئاسة البروفيسور سكوت ريدفورد. للتسجيل ينبغي الاتصال بالكلية اليوم عبر الرابط المدون أدناه. The Globalisation of Baghdad: Commerce and Culture in a Metropolis 762-950 CE | SOAS University of London

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