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كرميان.. مصرع وإصابة ستة اشخاص في حادث سير

اعلنت مديرية مرور ادارة كرميان المستقلة باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مصرع وإصابة ستة اشخاص بحادث انقلاب سيارة في كلار مركز الادارة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان “الحادث حصل على الطريق بين كلار مركز الادارة ومنطقة باوه نور قرب قرية (جاله رش) عندما انقلبت سيارة من نوع (جيب واز) كانت متجهة نحو ناحية باوه نور، مبينا ان الانقلاب تسبب بمصرع شخص واحد واصابة خمسة آخرين بجروح”.

واضاف البيان انه “تم نقل المصابين الى مستشفيات كلار وباوه نور لغرض تلقي العلاج اللازم”.

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