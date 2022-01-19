وكيل وزارة الثقافة د.نوفل ابو رغيف  ومدير مشروع بغداد للابداع الادبي

/ اليونسكو يبحثان سبل النهوض بالواقع الثقافي العراقي

سعد محمد الكعبي

عدسة / أدهم يوسف

استقبل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار د.نوفل ابورغيف وفدَ رابطة المجالس الثقافية البغدادية برئاسة صادق الربيعي والمدير التنفيذي لمشروع (بغداد مدينة الإبداع الأدبي/اليونسكو) د. صادق رحمة محمد لمناقشة تعزيز التعاون الذي يحرصان على تحقيقه بصيغة العمل المشترك.

فقد ابدى ابورغيف حرص وزارته على إتاحة مرافقها وممكناتها اللوجستية والفنية لكل ما يسهم في انعاش الحياة الثقافية ولاسيما ما يتعلق بجنبة الطفولة والعمل الدائم على توظيف المرافق الثقافية لصالح ذلك مقدمتها أروقة ومسارح دار ثقافة الأطفال ومراكزها في بغداد والمحافظات، مضيفا أنها ستكون متاحةً أمامَ مشروع (بغداد مدينة للابداع الأدبي) الذي جاء ثمرةً لجهود ثقافيةٍ وحراك دؤوب ومسؤول يعكس الشعور العالي بالمسؤولية للعاملين والمتصدين لهذا المشروع ،

واشار الى ً أن الدوائر ذات العلاقة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم وتفعيل النشاطات والفعاليات الثقافية المشتركة التي تعكس وجهاً مشرقاً لعاصمتنا الحبيبة.

ومن جانبه عرض د.صادق رحمة عدداً من الرؤى والمقترحات في هذا الجانب منها عنوان بغداد مدينة الإبداع الأدبي الذي يعكس منظوراً راقياً للتنمية المستدامة ويأخذ بنظر الاعتبار تشجيع الجمهور في الاعتماد على الثقافة والإبداع باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية في البيئات الحضرية وأنّ منظمة اليونسكو تولي اهتماماً خاصاً بثقافة الطفل وتعدهُ محورا أساسيًا في المدن الأبداعية في العالم.

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