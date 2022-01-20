أول تعليق لـ”بتروفيتش” بشان مباراة أوغندا غداً

اعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي زيليكو بتروفيش، الخميس، أن مباراة أوغندا الودية في بغداد يوم غد فوائدها كبيرة.

وقال بتروفيش خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إنه استدعى مؤخراً علي حصني وكرار نبيل إلا انهما وضحا سببَ اعتذارهما عن التواجد معنا في المعسكر الحالي لأسبابٍ شخصيّة، مؤكدا “أنا أقدرُ ذلك، والدعوةُ ستوجه لهما لاحقاً فيما بعد”.

وأبدى بتروفيتش سعادته بعملهِ مع الجهاز الفني الجديد بتواجد المدربين رزاق فرحان وأحمد صلاح، مشيراً الى أن “الجميع يعمل بفكرٍ تدريبي عالٍ من أجل تقديم خدماته مع منتخبِ العراق لتحقيق نتائج ايجابية”.

وأضافَ مدرب المنتخب الوطني أن “مواجهة أوغندا لها فوائدُ عدة، منها الاحتكاكُ مع منتخبات من قارة أخرى، وفي الوقتِ نفسه هي فرصةٌ طيبة للعبِ على أرضِ العراق وبحضورٍ جماهيري غفير لعكس صورةٍ ايجابيّة عن العراق لرفع الحظر عن ملاعبه”، مؤكداً أن “الأمل لا يزال قائماً بالنسبةِ لنا في الظفر بنتائج المبارياتِ المتبقية في التصفياتِ المؤهلة لكأس العالم، خصوصاً أن مستويات الفرق متقاربةٌ فيما بينها”.

وعن عدم الاستقرار في التشكيلِ واستدعاء لاعبين جدد، أوضح بتروفيتش انه “غير مسؤولٍ عن إصابة اللاعبين أو الإصابة بفايروس كورونا، الأمرُ الذي يجعلنا ملزمين باستدعاء لاعبين جدد”.

وبشأن اختيار القائمةِ النهائية من اللاعبين التي سيتم اختيارها لمواجهةِ إيران ولبنان، قال بتروفيتش “لغاية الآن لم احدد بشكلٍ نهائي أسماء اللاعبين، والقائمة النهائية ستعلنُ بعد نهاية معسكرنا في بغداد”.

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