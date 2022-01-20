إصابات كورونا في إقليم كوردستان تكسر حاجز 1500 حالة خلال يوم

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف الوبائي اليومي، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال يوم 6896 فحصا جديدا، اظهرت 1564 اصابة جديدة.

واشار الى ان المدة المذكورة شهدت تعافي 223 مصابا، في جميع مناطق اقليم كوردستان.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 خرجوا جميعا بعد ان تلقوا العلاج اللازم وتأكد خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة 3763044 فحصا أظهر اصابة 39435 شخصا بالفيروس.

واشار الى ان مجموع الاشخاص الذين تعافوا خلال الفترة الماضية 374514 مصابا، فيما بقي 12663 مصابا تحت العناية الطبية وتأكد وفاة 7178 مصابا منذ ظهور المرض في جميع مناطق الاقليم.

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