إيتو يتمنى «إفلاس» الاتحاد الكاميروني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل الكاميروني المخضرم صامويل إيتو الرئيس الجديد لاتحاد الكرة في بلاده، أن يحقق منتخب الكاميرون «الأسود التي لا تقهر» الفوز بـ «النسخة 33» لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً على الأراضي الكاميرونية.

وهذا ما دفعه عند لقائه بهم لتهنئتهم بالتأهل إلى دور الـ16 للبطولة، بعد انتهاء مباريات الدور الأول الذي جمعوا فيه 7 نقاط، من فوزين على بوركينا فاسو وأثيوبيا، وتعادل مع الرأس الأخضر، إلى أن يعدهم بمكافآت سخية، كلما حققوا الفوز في المباريات المقبلة، إلى أن يرفعوا كأس البطولة . ويتطلع إيتو أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة الأفريقية، إلى الفوز بالبطولة في عهده كرئيس مثلما أحرزها عندما كان لاعباً، ووعد اللاعبين بالحصول على مكافآت مجزية، كلما تخطوا دوراً من الأدوار الإقصائية.

وقال لهم: ما حصلتم عليه مكافأة التأهل إلى الدور الثاني مجرد البداية، والقادم سيكون أفضل كثيراً.

وأضاف: أعزائي «الأسود»، أنا حزين قليلاً هذا المساء لأنني لا أراكم سعداء، دخلت المكان، ولم أجد أصوات موسيقى، أو جو بهجة، مع أنكم تأهلتم كأول مجموعتكم، إنه ليس أمراً سهلاً أن تحققوا ما حققتموه حتى الآن، ينبغي أن تكونوا فخورين وسعداء لإنجاز مهمتكم الأولى بنجاح.

وقال: الآن دخلتم مرحلة أخرى، أنتم جميعاً مقاتلون وتملكون روح المنافسة، استريحوا جيداً، لأن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي خطأ لأن ذلك معناه الإقصاء، كل مباراة بعد الآن أشبه بمباراة نهائية لا تقبل القسمة على اثنين، إذاً جهزوا أنفسكم واستعدوا جيداً، وسوف أدفع لكم ما تريدونه، وأتمنى أن تكونوا سبباً في «إفلاس» الاتحاد «إشارة واضحة إلى إنه لن يبخل عليهم بأي مبالغ، طالما إنهم سيفوزون في كل المباريات المقبلة حتى يرفعوا كأس البطولة».