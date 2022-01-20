محمد هيثم كاظم

يعد إدمان الانترنت أحد أنواع الإدمان السلوكي، مثل ألعاب الفيديو، وهو اضطراب مرضي يحدث للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة غير مجدية أمام شاشات الحواسيب والهواتف الذكية

ويوثراً بصورة سلبيا على حياة الفرد الاجتماعية يكمن ادمان الانترنت واسبابه في واقع تقديمه حلولا يبحث عنها المستخدمون. على سبيل المثال حين يشعر الشخص بالوحدة في أي وقت من اليوم يمكن أن يتواصل عن طريق برامج المحادثات مع أشخاص يتحدث معهم. حين لا يملك الشخص الوقت لشراء احتياجاته من المحلات التجارية، يجد أمامه مواقع التسوق الإلكترونية لينتقي ما يريد. وحين يشعر الشخص بالملل ويريد أن يقضي وقته في الألعاب الإلكترونية ولم يجد من يشاركه اللعب، يجد على الإنترنت الآلاف ممن يمكن أن يشاركونه اللعب في أي وقت مهما كان مكانهم، ان الجميع سكان العالم يستخدمون الانترنيت بشكل يومي ومستمر ،لاكن هذا لا

يعني ان الجميع مدمنين على الانترنيت،فحين تجد نفسك تمسك الهاتف اول ما تستيقظ ، وتقصي معظم وقتك على مواقع التواصل الإلكترونية، ولا يمكنك ترك الهاتف وهذا يوثرا سلباً على مستواك الدراسي فهذه هيا علامات ادمان الانترنيت والتي تحتاج إلى علاج فوري ،. وعلاجه على تجنيب المريض للوسائل التكنولوجية

حتى يبتعد عن مصدر الإدمان ومحاولة دمجه في أنشطة مختلفة مثل التأمل وممارسة الرياضة وغيرها من الامور التي تبعده عن الانترنيت.

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