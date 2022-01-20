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البرد الشديد ينهي حياة إيراني في السليمانية

اعلنت دائرة طوارئ السلمانية، يوم الخميس، عن مصرع شخص داخل منزله بسبب شدة البرد.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية “وصلتنا معلومات بوفاة مواطن داخل منزله في حي رزكاري، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى هناك، فبعد الدخول للمنزل اتضح فقدان حياة شخص يدعى (علي مرادي أن) جراء برودة الأجواء داخل المنزل.

واضاف علي مرادي يحمل الجنسية الإيرانية له من العمر 45 عاماً، يعمل حمالاً، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ سلمت الجثة للطب العدلي.

وتواجه عدة مدن، بالأخص السليمانية، لموجة برد وثلوج شديدة، وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق ما دون 19- مئوية.

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