Posted on by

التربية تعلن انطلاق مشروع “التغذية المدرسية”

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انطلاق مشروع “التغذية المدرسية” في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم انطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي WFP، في عدد من المحافظات العراقية المشمولة بالتغذية المدرسية وهي (واسط، ذي قار، ميسان، الانبار، الرصافة الثالثة)”.

واكدت الوزارة ان “المدارس المشمولة بالمشروع بلغت 1123 مدرسة موزعة بين مختلف المحافظات العراقية في حين وصل عدد التلاميذ المستفيدين 490 ألف تلميذ وتلميذة”.

وأشارت الى أن “السلة الغذائية تحوي على عناصر اساسية ملائمة للفئة العمرية للتلاميذ حيث من المؤمل ان تشمل جميع مدارس العراق بالمشروع خلال الخمس سنوات المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close