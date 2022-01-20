الحكيم يدعو الى زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض ومتابعة أوضاع النازحين

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس، وزارة النفط لزيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض نظرا لما تمر به البلاد من موجة برد قارس وثلوج.

وقال الحكيم في تغريدة إن “موجة البرد القارس وسقوط الثلوج في بعض محافظات البلاد مدعاة لوزارة النفط أن تعمل على زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض”.

وحث الجهات ذات العلاقة، الحكومية منها وغير الحكومية على “متابعة أوضاع مخيمات النازحين وتقديم ما يساعدهم على مواجهة الظروف الجوية القاسية لاسيما بعد تسجيل عدة وفيات لأطفال وشيوخ جراء ذلك”.

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