الدفاع العراقية توضح حقيقة اعتقال قائد بالجيش باع أسلحة لفصائل مسلحة

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، توضيحاً بشأن اعتقال قائد عسكري بتهمة بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة لفصائل مسلحة شيعية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفبركاً وعار عن الصحة، مفاده القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي، مع عدد من الضباط والجنود أثناء بيع الأسلحة”.

وأكدت وزارة الدفاع، أن “هذا الخبر غير صحيح والغاية منه تشويه سمعة قادة الجيش”.

وكان مصدر عسكري رفيع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، باعتقال ضباط ومنتسبين في الجيش العراقي، إثر اتهامهم بالتورط في بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة لفصائل شيعية مسلحة.

من جانبها ذكرت وسائل اعلام محلية وتدوينات، أن حملة الاعتقال شملت قادة في الجيش العراقي.

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