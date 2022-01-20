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السفير اللبناني لدى العراق: نطمح إلى شراكة اقتصادية متكاملة بين البلدين

أكد السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ولبنان.

وقال الحبحاب ان “افتتاح معرض صنع في لبنان هو مناسبة طيبة لتعزيز العلاقات القائمة بين العراق ولبنان في المجال الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثمانية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين”، مبينا، “نحن متفائلون اليوم ونعتبر هذه الخطوة من خطوات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

واضاف، “نطمح إلى الشراكة والتكامل الاقتصادية بين البلدين سواء كان صناعي او تجاري، بالاضافة الى تفعيل العلاقات الشعبية”، مشيرا الى ان “العلاقة بين مواطني البلدين غير منقطعة ومستمرة حتى في ظل ظروف جائحة كورونا والضغوط الصحية”.

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